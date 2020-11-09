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В учреждениях культуры Тяжинского округа говорили о легендарном ноябрьском параде 1941 года

В центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли мероприятия, посвящённые военному параду в Москве 7 ноября 1941 года.
В Новопреображенском секторе Старо-Урюпского СДК прошёл урок памяти «В парадном строю», в Даниловском СДК – историческая игра, в Чулымском СДК – тематический час, в Большепокровском секторе Новопокровского СДК – урок мужества, в Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК – час памяти.
Работники Тяжиновершинского СДК провели для земляков час информации «Парад 1941 года». Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В Малопичугинском СДК и Борисоглебском секторе Нововосточного СДК для подростков прошёл познавательный час.
Работники Итатского ГДК подготовили видеоматериал, посвящённый параду на Красной площади 7 ноября 1941 года. В Почаевском секторе Октябрьского СДК, Прокопьевском секторе Сандайского СДК, Изындаевском секторе Новоподзорновского СДК, Листвянском и Сандайском СДК прошли беседы, посвящённые легендарному параду Красной Армии 7 ноября 1941 года.
Работники Георгиевского сектора Даниловского СДК, Нововосточного, Акимо-Анненского и Кубитетского СДК провели для односельчан информационный час.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/11/2020
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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