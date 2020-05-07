В условиях самоизоляции преподаватели Тяжинской ДШИ № 31 повышают квалификацию

Сколько жителей Кузбасса заболели коронавирусом за новые сутки Власти Кузбасса проинформировали население региона о количестве новых заболевших коронавирусом за...

Стали известны сроки отключения горячей воды в Новокузнецке В Новокузнецке утвердили сроки проведения гидравлических испытаний на сетях. Об этом Сити-н...

В Новокузнецке написали несуществующую улицу на баннере к 9 мая В Новокузнецке на баннере к 9 мая с портретами ветеранов ВОв горожане заметили ошибку в ...