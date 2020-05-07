В условиях самоизоляции преподаватели Тяжинской ДШИ № 31 повышают квалификацию

В рамках федерального проекта «Творческие люди» педагоги успешно прошли курсы повышения квалификации по программе «Новые образовательные технологии вокально-хоровой педагогики».
Преподаватели детской школы искусств Ольга Петровна Иванова и Лариса Ивановна Титова прошли дистанционное обучение в центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Кемеровского государственного института культуры.
07/05/2020
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