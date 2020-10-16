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В Усть-Чебуле модернизировали сельский Дом культуры

В рамках национального проекта «Культура» в ДК открылась цифровая модельная библиотека. На средства, выделенные по федеральному проекту «Культура малой Родины», в здании провели капитальный ремонт, а также закупили современное световое и звуковое оборудование. 

Открытие обновленного ДК стало подарком селянам к 85-летию Чебулинского округа. В Усть-Чебуле проживают более 700 жителей, из них 534 человека являются постоянными читателями местной библиотеки — одной из старейших в Кузбассе. Она открылась в 1936 году и сначала располагалась в церкви, затем — в обычном доме, и только в 1991 году переехала в здание сельского клуба. Сейчас в читальных залах полностью обновлен интерьер, установлена современная компьютерная техника. Библиотечный фонд пополнили 230 экземпляров печатных и электронных изданий. Для самых маленьких читателей организован уголок с развивающими играми.  

После реконструкции в фойе Дома культуры появились дополнительная малая сцена и выставочные витрины. Первой на обновленном пространстве открылась экспозиция картин и поделок местных умельцев.

В сельском Доме культуры работают 15 творческих кружков: взрослая и детская театральные студии, шумовой оркестр, женский вокально-инструментальный ансамбль, мужская вокальная группа, хор ветеранов и др. Новое оборудование (микрофоны-петлички, видеопроектор для сцены) расширит возможности артистов-любителей.
Усть-Чебулинский СДК стал восьмым учреждением культуры, обновленным в этом году. До конца года будут закончены работы еще в шести учреждениях — в Юргинском, Новокузнецком, Кемеровском, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

Культура
Топ
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
16/10/2020
Культура
Топ
Верх-Чебула
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