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В Верх-Чебуле намечена реконструкция центральной площади поселка и территории культурно-досугового центра

В администрации Чебулинского муниципального округа участники совещания рассмотрели три варианта эскиза-концепции реконструкции общественных пространств, обсудили детали проектов, внесли свои предложения и корректировки.
Планируется создать современные, комфортные и многофункциональные общественные пространства для всех категорий граждан. Предполагается создание мемориальной площадки «Чумайское восстание», стелы, посвященной сельскому хозяйству и стенда почетных граждан округа. Также в ходе реконструкции здесь появятся несколько многофункциональных спортивных и игровых зон для детей и взрослых, беседки, зоны отдыха, сухой пешеходный светомузыкальный фонтан, качели, велосипедные дорожки, тропа здоровья и другое.
До начала масштабной реконструкции необходимо пройти еще множество подготовительных этапов, следующий – этап проектирования.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
06/08/2021
Общество
Верх-Чебула

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