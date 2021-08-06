В Верх-Чебуле намечена реконструкция центральной площади поселка и территории культурно-досугового центра

В Кузбассе на 8 августа умерли ещё шесть пациентов с COVID-19 За минувшие сутки в Кузбассе зарегистрировано шесть летальных случая среди пациентов с COVID-19....

В Кемерове жители пожаловались на едкий запах с появлением тумана В Кемерове утром 9 августа жители проснулись от едкого запаха в воздухе. Сообщается, что он...

Больницу в Кемерове оштрафовали на 100 тысяч за повторную вспышку COVID-19 Суд признал учреждение виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2...