В Верх-Чебуле прошла культурно-просветительская программа

В культурно-досуговом центре ведущая рассказала волонтерам культуры о символике Кемеровской области, а также объяснила, от какого исторического момента идет отсчет даты празднования 300-летия Кузбасса. Ребята изучили карту региона и разгадали познавательный кроссворд.
После программы «300 шагов к 300-летию Кузбасса» волонтеры культуры поиграли в настольные игры, которые помогают развить внимание, логику, сообразительность.
29/01/2021
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