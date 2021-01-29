В Верх-Чебуле прошла культурно-просветительская программа

Стало известно, когда в Кузбассе отменят обязательный масочный режим Руководитель ведомства ответила на вопрос, когда в регионе будет снят обязательный масочный режим...

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности и сняли часть ограничений по COVID-19 В Кузбассе внесены изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу. Об этом сообщили в...

Еще 110 человек в Кузбассе заболели COVID-19, умерли двое В Кемеровской области положительный результат теста на коронавирус получили еще 110 человек. За...