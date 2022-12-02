В Верх-Чебуле прошли комплексные физкультурно-спортивные состязания

Участники мероприятия – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, постоянно или временно проживающие в детских домах и домах-интернатах города Мариинска, поселков Верх-Чебула и Тяжинский. На протяжении месяца ветераны спорта встречались с детьми, проводили мастер-классы и тренировки по миниволею, мини-футболу и дартсу.

В рамках регионального социального проекта «Связь поколений» на базе Чебулинской детско-юношеской спортивной школы для ребят был подготовлен комплекс спортивных игр. С приветственным словом к участникам соревнований обратилась заместитель главы Чебулинского муниципального округа по социальным вопросам Ирина Александровна Данильченко. В роли наставника и судьи по миниволею выступил Юрий Иванович Ефимов из города Кемерово.

Специально для ребят была представлена выставка раритетных спортивных экспонатов «Спортивная слава» привезенных из города Мариинска Владимиром Александровичем Кропотовым.

В результате упорной борьбы победила команда детского дома «Ласточкино гнездышко» из Тяжинского округа (наставник Иван Степанович Лунев). Команда Чебулинского округа – на втором месте. Ребятам из Мариинска досталось третье место.

Представители судейской коллегии отметили, что участники состязаний продемонстрировали отличную физическую подготовку, нацеленность на результат и стремление к победе.

Каждому из ребят организаторы вручили сертификат участника социального проекта «Связь поколений» и медаль. Призеры были награждены кубками, грамотами и подарками.

Проект «Связь поколений» разработан в соответствии программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Организаторами мероприятия выступили Кемеровская областная общественная организация ветеранов спорта «Олимп» и НКО «Фонд развития спорта Кемеровской области». Такие соревнования также пройдут в городах Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск и Белово.