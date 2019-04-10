В Верх-Чебуле прошёл зональный этап Всекузбасских игр школьников «Смелость быть первыми»

В нем приняли участие школьники северо-восточных территорий Кузбасса: Тисульского, Тяжинского, Мариинского, Чебулинского и Ижморского районов.
Цель соревнований, посвященных 300-летию открытия Кузбасса – вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом, направленные на воспитание гармонично развитой личности. Организаторами соревнований выступили департамент образования и науки Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.
На Всекузбасских играх школьников Тяжинский район представляли 20 учащихся 1-4-х классов Итатской средней школы (победители муниципального этапа). Тренировала ребят учитель физической культуры Лариса Владимировна Леонова. В программу соревнований были включены шахматы, мини-футбол, пионербол. Успешно пройдя все испытания, ребята из Тяжинского района в общем зачете среди пяти команд заняли второе место.
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