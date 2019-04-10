В Верх-Чебуле прошёл зональный этап Всекузбасских игр школьников «Смелость быть первыми»

В Кемерове мужчина избил и изнасиловал соседку В Кемерове мужчина жестоко избил и изнасиловал соседку в ее же квартире. Преступника спустя четыре...

Дружба с «Красавицей» лишила кузбассовца 130 000 рублей К полицейским Осинников обратился 35-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенницы...

Кемеровчанин получил пожизненное заключение за изготовление наркотиков Дело направлено в суд, фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.