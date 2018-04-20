В Верх-Чебуле состоялось Открытое первенство Чебулинского муниципального района по волейболу среди мужских команд
В соревнованиях, посвященных 75-летию образования Кемеровской области, приняли участие команды Чебулинского, Тяжинского и Яйского районов, городов Мариинск, Анжеро-Судженск и Тайга.
По результатам игры первое место заняла команда Тяжинского района. На втором месте команда города Анжеро-Судженска и третье место досталось команде Чебулинского района.
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