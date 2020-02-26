В Верх-Чебуле состоялось открытое первенство Чебулинской ДЮСШ по дзюдо

Экс-начальник ГУ ФСИН в Кузбассе отправится в колонию «Мужчина не признал свою вину, после оглашения приговора Рудничного районного суда подал на...

Кузбасские синоптики спрогнозировали сильный перепад температуры Согласно прогнозу температура по области колебаться от - 20 до +8°С. По прогнозу, ночью температура...

Кузбассовцев удивила девочка, которая катается на лопате Новое зимнее развлечение придумала жительница Юрги Полина. Девочка санкам предпочитает лопату.