В Верх-Чебуле состоялось открытое первенство Чебулинской ДЮСШ по дзюдо

Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова. Ребята достойно провели поединки, показав хорошие результаты.
Ника Невидицына заняла первое место в весовой категории до 32 кг, Матвей Осадчий в весовой категории до 26 кг и Павел Кузора в весовой категории до 38 кг заняли вторые места. Ростислав Баянов в весовой категории до 30 кг и Дмитрий Василенко в весовой категории до 46 кг заняли третьи места.
26/02/2020
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