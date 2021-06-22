В выходные в Прокопьевском районе утонули два человека

Власти сравнили заболеваемость коронавирусом в Кузбассе и в целом по России Заболеваемость COVID-19 существенно отличается от картины в среднем по стране, о чем рассказали...

Коронавирусом заболели ещё 129 кузбассовцев С каждым днём COVID-19 набирает обороты. В начале июня заболеваемость в сутки была в среднем 50...

В Кузбассе воспитателям приходится охранять детский сад в Мысках Ещё в начале года муниципальный детский сад «Звёздочка» подписал документы с ЧОП «Витязь», который...