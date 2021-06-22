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В выходные в Прокопьевском районе утонули два человека

За истекшие выходные дни в водоемах Прокопьевского района утонули два человека. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводятся доследственные проверки.

Так, 18 июня текущего года 54-летний мужчина, находясь в гостях в селе Терентьевское, употреблял спиртное, после чего купался в водоеме, расположенном рядом с домом. Затем мужчина, находясь на пирсе, упал в воду. Сотрудники ГО и ЧС подняли его тело на поверхность. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть потерпевшего. По предварительной информации, мужчина имел заболевание сердца. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти. На следующий день недалеко от села Карагайла 46-летний мужчина после употребления спиртного с родным братом решил проверить сети. На лодке они поплыли к обозначенному месту, однако лодка перевернулась. 46-летний потерпевший плавать не умел и сразу утонул. Родственник его обнаружил в воде и вытащил на берег, но признаков жизни мужчина не подавал.  Фото: пресс-служба СУ СК по Кемеровской области

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
22/06/2021
Происшествия
Прокопьевск

Новости Кузбасса

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