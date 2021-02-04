В Яе прошел мультимедийный час «О той земле, где ты родился»

Тысячи цыплят породы «Lohmann lsl classic» прибыли в Кузбасс Цыплята популярной породы "Lohmann lsl classic" прилетели в Сибирь авиарейсом из Испании...

На двух оживленных перекрестках в Кемерове изменят работу светофоров В Кемерове на двух оживленных перекрестках изменится работа светофоров. По-другому дорожные объекты...

Жалобы на мясо с бумагой в школьной столовой прокомментировали власти Кузбасса Власти Кузбасса прокомментировали жалобы местных жителей на то, что в школе в Белове школьницу в...