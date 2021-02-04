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В Яе прошел мультимедийный час «О той земле, где ты родился»

Мероприятие, посвященное дню образования Яйского округа, провели для учащихся среднего звена школы № 3 специалисты центра досуга и кино.
Школьники совершили виртуальную экскурсию по малой Родине, познакомились с достопримечательностями. В процессе мероприятия ребята поделились впечатлениями от видеоэкскурсии, ответили на вопрос: «За что я так люблю свою малую Родину?» и пожелали родному краю быть еще краше.

Культура
Образование
Яя
kuzbassnews.ru
04/02/2021
Культура
Образование
Яя
Новости Кузбасса

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