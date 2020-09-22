В Яе прошла массовая сдача нормативов ВФСК «ГТО»

В Кузбассе за сутки выздоровели 152 пациента с коронавирусом Ещё 152 пациента с коронавирусом выздоровели в Кузбассе к утру 22 сентября. Актуальные данные по...

На Брянщине в воскресенье потеплеет до 18 градусов тепла В предстоящее воскресенье, 20 сентября, на Брянщине ждут облачную с прояснениями погода. Об этом...

На кемеровском перекрестке отключат светофор Сразу на двух кемеровских перекрестках утром 22 сентября отключат светофоры. Всех участников...