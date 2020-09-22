В Яе прошла массовая сдача нормативов ВФСК «ГТО»

На стадионе «Луч» физкультурники проверяли свою скорость и выносливость в беге на 30, 60 и 100 метров, а также в беге на длинную дистанцию. Силу и меткость ребята продемонстрировали при выполнении норматива «метание снаряда».
В общей сложности в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие 114 учащихся из 8 школ Яйского округа (Ишимская, Марьевская, Вознесенская, Улановская, Кайлинская, яйские № 1, 2, 3).
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