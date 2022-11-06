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В Яе прошли областные соревнования по волейболу среди девушек 2010-2011 годов рождения

В соревнованиях приняли участие 10 команд из городов Междуреченск, Кемерово, Киселевск, Анжеро-Судженск, поселков Ижморский, Тяжинский, Яя с общим числом участников - более 100 человек.
Для спортсменов это была бесценная игровая практика, а призеры соревнований получили право представлять Кузбасс на Всероссийских соревнованиях «Летающий мяч» в декабре 2022 года.
В результате упорной спортивной борьбы победное общекомандное первое место в абсолютном зачете заняла команда детско-юношеской спортивной школы поселка Тяжинский (руководитель Евгений Николаевич Жернаков).
На торжественной церемонии закрытия соревнований команда награждена дипломом министерства образования Кузбасса и памятным кубком, а все спортсмены в составе команды отмечены грамотами министерства физической культуры и спорта Кузбасса и медалями.
По итогам соревнований лучшим игроком команды Тяжинской ДЮСШ была признана Владлена Малькова.

Спорт
Анжеро-Судженск
Ижморский
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
06/11/2022
Спорт
Анжеро-Судженск
Ижморский
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Тяжин
Яя
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