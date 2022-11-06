В Яе прошли областные соревнования по волейболу среди девушек 2010-2011 годов рождения

В соревнованиях приняли участие 10 команд из городов Междуреченск, Кемерово, Киселевск, Анжеро-Судженск, поселков Ижморский, Тяжинский, Яя с общим числом участников - более 100 человек.

Для спортсменов это была бесценная игровая практика, а призеры соревнований получили право представлять Кузбасс на Всероссийских соревнованиях «Летающий мяч» в декабре 2022 года.

В результате упорной спортивной борьбы победное общекомандное первое место в абсолютном зачете заняла команда детско-юношеской спортивной школы поселка Тяжинский (руководитель Евгений Николаевич Жернаков).

На торжественной церемонии закрытия соревнований команда награждена дипломом министерства образования Кузбасса и памятным кубком, а все спортсмены в составе команды отмечены грамотами министерства физической культуры и спорта Кузбасса и медалями.

По итогам соревнований лучшим игроком команды Тяжинской ДЮСШ была признана Владлена Малькова.