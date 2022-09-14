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В Яе впервые состоялся региональный фестиваль баскетбола «В единстве – сила»

В соревнованиях приняли участие команды Анжеро-Судженского и Тайгинского городских округов, Ижморского, Мариинского, Чебулинского, Юргинского, Яйского и Яшкинского муниципальных округов. Общекомандный зачет осуществлялся в трех возрастных группах: мужчины, юноши и девушки (14-16 лет).
В составе команды своей территории в соревнованиях принял участие глава Яйского округа Евгений Владимирович Мяленко.
По итогам регионального фестиваля на первом месте – Анжеро-Судженский округ. Второе место заняли баскетболисты из Чебулинского округа, и третье место досталось команде Яйского округа.
Право на проведение фестиваля в следующем году было передано Чебулинскому округу.

 

Спорт
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тайга
Юрга
Яшкино
Яя
kuzbassnews.ru
14/09/2022
Спорт
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тайга
Юрга
Яшкино
Яя

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