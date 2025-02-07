В январе 2025 года на кузбасскую подкарантинную продукцию оформлено 225 сертификатов для дальнейшего перемещения по территории России

В январе 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Кузбассе досмотрели 3,2 тыс. т зерновой продукции и 116 кубометров лесоматериала, предназначенных для дальнейших внутрироссийских перевозок. Такое перемещение железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе из карантинных фитосанитарных зон региона, стало возможным в результате оформления в «Аргус-Фито» 225 карантинных сертификатов, подтверждающих безопасность грузов в фитосанитарном отношении.

Так, зерновая продукция в виде партий рапса перемещалась внутри региона, в Томскую область были отгружены партии овса, а в Ленинградскую область – пшеница.

Лесопродукция отгружалась в адрес получателей из 26 российских регионов.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что применение данной ведомственной системы позволяет оперативно оформлять документацию и отслеживать перемещение грузов, обеспечивая максимальную прозрачность процесса и защиту от распространения карантинных объектов.