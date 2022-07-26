В Яшкинском лесничестве Кемеровской области – Кузбасса установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу сообщает, что в результате проведенных карантинных фитосанитарных обследований на территории Кемеровской области – Кузбасса выявлен карантинный объект для Российской Федерации и стран членов Евразийского экономического союза – большой черный еловый усач (Monochamussartor). В связи с этим на территории Тайгинского урочища, Сурановского участкового лесничества, Яшкинского лесничества была установлена карантинная фитосанитарная зона по данному вредителю.

Большой черные еловый усач – одни из наиболее распространенных и опасных технических вредителей древесины хвойных пород. Карантинный вредитель распространен в хвойных и смешанных лесах. Заселяет чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья.

В очагах массового размножения может развиваться без видимых признаков ослабления деревьев. Размножается также на порубочных остатках, ветровале, буреломе. В случаях несвоевременной вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на складах создаются наиболее благоприятные условия для их размножения.

Повреждение, наносимое личинками жука, имеет вид глубокой и крупной «червоточины», проникающей в древесину на глубину от 7 до 15 сантиметров. При высокой заселенности древесина становится непригодной для использования.

Данные вредители является потенциальными переносчиками сосновой стволовой нематоды.

Большой черные еловый усач включен в Перечень карантинных объектов как вид, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации.

В связи с введением карантинного фитосанитарного режима вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение карантинным объектом, осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения карантинного сертификата необходимо подать заявление любым способом (лично в Управление, в ФГИС «Аргус-Фито» (https://eqc.fitorf.ru/notes.dll#), посредством Единого портала Госуслуг) с приложением:

- сведений о наименовании и месте нахождения получателя или грузополучателя, отправителя или грузоотправителя подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в соответствии с транспортными документами и иными документами;

- сведений о наименовании подкарантинной продукции и ее объеме;

- сведений о транспортных средствах;

- заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданное аккредитованной испытательной лабораторией.

Карантинный сертификат оформляется в течение трех дней со дня представления документов и сведений, путем внесения соответствующих сведений в ФГИС «Аргус-Фито».