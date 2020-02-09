В Яшкинском районе фура столкнулась с автобусом

В Яшкинском районе на 60 км трассы Анжеро-Судженск – Кемерово произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса. Водитель большегрузного автомобиля погиб, четверо пассажиров автобуса госпитализированы. Степень полученных ими травм устанавливается.
В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД, следователи территориального следственного комитета, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото из открытых источников
09/02/2020
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