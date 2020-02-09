В Яшкинском районе фура столкнулась с автобусом

В Кемерове загорелось административное здание на проспекте Советском Сегодня утром в Кемерове загорелось административное здание на проспекте Советском. Об этом...

В Новокузнецке обещают зарплату до 100 тысяч рублей Новокузнецкий Центр занятости населения сообщил об относительно спокойной ситуации с занятостью в...

Два человека пострадали после обрушения снега с крыши кафе в Шерегеше Напомним, что снег сошёл с крыши кафе «Сусанин». Оно находится у подножия горы Зелёная на секторе «...