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В Яшкинском районе лесничие поймали двух кедровых браконьеров

Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, заготовка кедрового ореха гражданами для собственных нужд официально разрешена с 18 августа.

 «При попытках сбить незрелую шишку сборщики обламывают ветви, повреждают деревья и уничтожают урожай будущего года. Запрет на сбор ореха раньше срока созревания вводится для охраны ценных кедровых насаждений», - рассказал начальник департамента Геннадий Липатов.

За сбор ореха ранее установленного срока и несоблюдение порядка заготовки предусмотрена административная ответственность по ст. 8.25 ч. 3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Штраф на гражданина достигает 1 тыс. рублей, на юридическое лицо – 10 тыс. рублей. При этом весь незаконно заготовленный орех у браконьеров конфискуется.

Двух сборщиков, вышедших за кедровыми шишками раньше времени, задержали в Яшкинском районе. Теперь браконьеры выплатят штраф.

Для предотвращения браконьерской заготовки кедрового ореха организовано усиленное патрулирование кедрачей Ижморского, Кемеровского, Мариинского, Междуреченского, Тисульского, Таштагольского, Чебулинского, Яшкинского районов.

Специалисты департамента рекомендуют обращаться в территориальные отделы  (лесничества) для согласования мест заготовки.

Общество
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kuzbassnews.ru
08/08/2017
Общество
Топ
Яшкино
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