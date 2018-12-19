В Яшкинском районе вынесен приговор за мошенничество с квартирой

Летом 2017 года ранее судимый житель поселка Яшкино узнал от знакомого, что у того есть квартира в центре поселка, и он не хочет, чтобы она досталась бывшей жене и ее любовнику. Мужчина решил завладеть недвижимостью.

Пьяный знакомый подписал подложную нотариальную доверенность на имя третьего лица на продажу квартиры. Затем в агентстве недвижимости обвиняемый, используя поддельную доверенность, составил договор купли-продажи, предоставил подложные документы в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Яшкинского муниципального района.

В результате подсудимый зарегистрировал право собственности на квартиру, стоимостью 925,5 тысяч рублей. В дальнейшем квартира была перепродана.

Яшкинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В настоящее время потерпевший намерен обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной и восстановить право собственности на квартиру.