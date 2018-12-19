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В Яшкинском районе вынесен приговор за мошенничество с квартирой

Летом 2017 года ранее судимый житель поселка Яшкино узнал от знакомого, что у того есть квартира в центре  поселка, и он  не  хочет, чтобы она досталась бывшей жене и ее любовнику. Мужчина решил завладеть недвижимостью.

Пьяный знакомый подписал подложную нотариальную доверенность на имя третьего лица на продажу квартиры. Затем  в агентстве недвижимости обвиняемый,  используя поддельную  доверенность, составил договор купли-продажи, предоставил подложные документы в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Яшкинского муниципального района. 

В результате подсудимый зарегистрировал  право  собственности на  квартиру, стоимостью 925,5 тысяч рублей. В дальнейшем квартира была перепродана.

Яшкинский  районный  суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Назначено наказание в  виде 4  лет лишения  свободы в колонии строгого режима.

В настоящее  время потерпевший намерен  обратиться в  суд с  иском  о признании сделки недействительной и восстановить право собственности  на квартиру.

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kuzbassnews.ru
19/12/2018
Происшествия
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