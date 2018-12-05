В Яшкинском районе женщина пыталась передать наркотик в йогурте

41-летняя жительница Яшкино, узнав о том, что ее сожитель, содержащийся под административным арестом в отделе полиции, плохо себя чувствует из-за «ломки», решила ему помочь.

Она приехала в Кемерово и купила у героин, который спрятала в йогурт и принесла для передачи сожителю. Однако полицейские обнаружили наркотик.

Яшкинским районным судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в административном здании). Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.