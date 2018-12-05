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В Яшкинском районе женщина пыталась передать наркотик в йогурте

41-летняя жительница Яшкино, узнав  о  том, что  ее сожитель, содержащийся под  административным арестом в  отделе  полиции, плохо себя чувствует  из-за «ломки», решила ему помочь.

Она приехала в Кемерово и купила у  героин, который спрятала в йогурт и принесла для передачи сожителю. Однако  полицейские обнаружили наркотик.

Яшкинским  районным  судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30,  пунктом «а» части 2 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в административном здании). Ей назначено  наказание в  виде 3 лет  лишения  свободы в исправительной колонии  общего  режима.

Происшествия
Топ
Яшкино
kuzbassnews.ru
05/12/2018
Происшествия
Топ
Яшкино
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