В Яйском округе прошел XIX региональный фестиваль-конкурс солдатской песни

15 марта в отборочном туре конкурса «Виктория», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие творческие коллективы северо-востока Кузбасса из Мариинского, Яйского, Чебулинского, Ижморского, Тяжинского округов и Тисульского района.
В конкурсной программе от Тяжинского округа приняли участие народные коллективы РДК «Юбилейный»: эстрадная группа «Сибирский тракт» (руководитель Валерий Михайлович Лазутин), эстрадный коллектив «Крылья песни» (руководитель Владимир Николаевич Зырянов), фольклорный коллектив «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Простатина), а также Владимир Пивченко. Результаты конкурса будут объявлены дополнительно.
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