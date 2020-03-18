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В Яйском округе прошел XIX региональный фестиваль-конкурс солдатской песни

15 марта в отборочном туре конкурса «Виктория», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие творческие коллективы северо-востока Кузбасса из Мариинского, Яйского, Чебулинского, Ижморского, Тяжинского округов и Тисульского района.
В конкурсной программе от Тяжинского округа приняли участие народные коллективы РДК «Юбилейный»: эстрадная группа «Сибирский тракт» (руководитель Валерий Михайлович Лазутин), эстрадный коллектив «Крылья песни» (руководитель Владимир Николаевич Зырянов), фольклорный коллектив «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Простатина), а также Владимир Пивченко. Результаты конкурса будут объявлены дополнительно.

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kuzbassnews.ru
18/03/2020
Культура
Верх-Чебула
Ижморский
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