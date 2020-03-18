В Яйском округе прошел XIX региональный фестиваль-конкурс солдатской песни

Новокузнечан пугают штрафами за появление детей в магазинах В родительских чатах Новокузнецка заработал фейковый комитет. Жителей уведомляли о том, что в...

Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам Как оказалось, продукты в магазинах имеются в достаточном количестве. Губернатор осмотрел...

Новокузнечан пугают штрафами за появление детей в магазинах В родительских чатах Новокузнецка заработал фейковый комитет. Жителей уведомляли о том, что в...