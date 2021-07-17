В Яйском округе реализуется летний проект «Киновеселинка»

Власти Кузбасса объяснили рост цен на продукты в области Информация привлекла внимание специалистов Министерства промышленности и торговли Кузбасса. Как...

Минсельхоз Кузбасса объяснил рост цен на продукты объективными причинами Представители Министерства сельского хозяйства Кузбасса отреагировали на жалобу и объяснили, что на...

Следственный комитет расследует утопление 11-летнего мальчика в Кузбассе Трагедия произошла на реке в Беловском районе Кузбасса. В 17 часов 30 минут 15 июля поступило...