В Яйском округе реализуется летний проект «Киновеселинка»

Для сельских ребятишек его разработали специалисты Центра досуга и кино. Детвора с удовольствием принимала участие в конкурсных и игровых программах. «Киновеселинка» уже порадовала юных жителей сел Данковка, Яя-Борик, Новониколаевка, Кайла, Ишим, Турат, Новостройка и других.
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