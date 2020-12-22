В Яйском округе состоялся лыжный праздник для младших школьников

Кузбасская предпринимательница пойдет под суд за дачу крупной взятки чиновнице Ущерб, причиненный бюджету города, составил более 2,5 миллиона рублей. В отношении...

Власти Кемеровской области объявили 31 декабря выходным днем Власти Кемеровской области приняли решение объявить 31 декабря выходным днем для сотрудников...

Власти Кузбасса продлили коронавирусный карантин для людей старше 65 лет Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал новое распоряжение из-за распространения...