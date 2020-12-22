В Яйском округе состоялся лыжный праздник для младших школьников

Несмотря на ударивший мороз, ребята 2,3,4-х классов все равно вышли на старт гонки. Победителями среди учащихся вторых классов стали Алена Ковалева (Туратская школа), Глеб Северюхин (Марьевкая школа); среди третьеклассников - Алиса Иванова (Яйская школа № 1), Алексей Гришаков (Марьевская школа); среди четвероклассников - Алена Ксенцова (Кайлинская школа), Данил Шандер (Яйская школа № 1).
Победители и призеры «Лыжни Деда Мороза» получили грамоты и новогодние подарки от сказочного волшебника. Он же и награждал детей.
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