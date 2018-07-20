В Яйском районе подали первое заявление на ежемесячные выплаты из материнского капитала

Молодая жительница района, у которой в мае 2018 г. родился второй ребенок, оформила сертификат на материнский капитал и решила получать ежемесячные выплаты.

Сейчас специалисты Пенсионного фонда обрабатывают полученные от заявительницы документы, делают необходимые запросы. После вынесения положительного решения деньги на счет семьи поступят в течение 10 дней.

В целом с начала года специалисты УПФР в г. Анжеро-Судженске (межрайонного) Кемеровской области зарегистрировали 3 заявления о предоставлении ежемесячной выплаты от семей - обладательниц государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК), у которых после 1 января 2018 года родился второй ребенок. Две из них живут в Анжеро-Судженске и Тайге и уже получают ежемесячную выплату. Общая сумма выплаченных им средств превышает 120 тысяч рублей.

Специалисты уверены, что семей, пользующихся новой формой поддержки, будет больше. С начала года по случаю рождения второго ребенка жительницам городов Анжеро-Судженска, Тайги, Ижморского и Яйского районов выдан 161 сертификат на материнский (семейный) капитал. Возможно, что среди этих семей кто-то еще не принял окончательного решения, куда направить средства МСК. А может быть, кто-то уже собирает документы именно на получение ежемесячной выплаты.