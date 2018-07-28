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В Яйском районе прошла экологическая экспедиция

В Яйском районе состоялась экспедиция биологов Кемеровского государственного университета и активистов «Экодесанта». Участники экспедиции познакомились с мониторинговыми исследованиями состояния флоры и фауны в рамках ведения Красной книги Кемеровской области.

Ученые и представители областного комитета природных ресурсов обследовали долину реки Яя. У водоема в окрестностях деревни Козлы активистам экологического движения показали краснокнижных представителей местной флоры и фауны, а также рассказали о принципах ведения мониторинговых исследований. Обнаружены новые для обследуемых территорий представители редких животных и растений: два вида стрекоз – макромия сибирская и дедка обыкновенный, два вида птиц – чомга и сорокопут серый, столько же дождевых червей, а также девять разновидностей растений, четыре из которых занесены в Красную книгу РФ, а также один вид грибов – весёлка обыкновенная.

Экология
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kuzbassnews.ru
28/07/2018
Экология
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