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В Юрге благоустроят дворы и парки на 21,8 млн рублей

В 2018 году на благоустройство дворов и общественных территорий Юрги направят 21,8 млн рублей.

Все работы по благоустройству организованы в рамках национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

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kuzbassnews.ru
18/07/2018
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