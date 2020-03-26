В Юрге бойцы Росгвардии с поличным задержали рецидивистов, которые проникли в чужую квартиру

В дневное время в Юрге экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от жительницы многоэтажного дома по улице Московская. Женщина сообщила, что в квартиру соседей снизу проникли неизвестные.

Прибывшие на адрес стражи правопорядка обнаружили на первом этаже разбитый стеклопакет со следами проникновения. Росгвардейцы блокировали выход из дома и связались с собственником жилища, который находился загородом. Спустя время через окно из квартиры попытались выбраться и скрыться двое неизвестных с признаками алкогольного опьянения, но были задержаны. Ими оказались ранее судимые 34-летний и 41-летний местные жители. По предварительной информации, злоумышленники проникли в чужое жилище для распития спиртного. В качестве закуски они использовали продукты питания из холодильника хозяина квартиры.

Для дальнейшего разбирательства задержанных рецидивистов росгвардейцы передали правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.