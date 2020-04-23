В Юрге бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, лишившего горожанина Интернета

В вечернее время в Юрге экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Строительная заметил подозрительного гражданина. Прохожий, подходящий под описание разыскиваемого в краже, при виде патрульного автомобиля резко сменил направление движения.
Стражи правопорядка задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу 49-летний местный житель, который находился в оперативном розыске. По предварительной информации, подозреваемый после распития спиртных напитков похитил из квартиры приятеля Wi-Fi-роутер стоимостью около 3 500 рублей.
Для дальнейшего разбирательства разыскиваемого гражданина росгвардейцы передали правоохранителям.
23/04/2020
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