В Юрге бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, лишившего горожанина Интернета

В вечернее время в Юрге экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Строительная заметил подозрительного гражданина. Прохожий, подходящий под описание разыскиваемого в краже, при виде патрульного автомобиля резко сменил направление движения.

Стражи правопорядка задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу 49-летний местный житель, который находился в оперативном розыске. По предварительной информации, подозреваемый после распития спиртных напитков похитил из квартиры приятеля Wi-Fi-роутер стоимостью около 3 500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства разыскиваемого гражданина росгвардейцы передали правоохранителям.