Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Юрге бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, лишившего горожанина Интернета

    В вечернее время в Юрге экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Строительная заметил подозрительного гражданина. Прохожий, подходящий под описание разыскиваемого в краже, при виде патрульного автомобиля резко сменил направление движения.

    Стражи правопорядка задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу 49-летний местный житель, который находился в оперативном розыске. По предварительной информации, подозреваемый после распития спиртных напитков похитил из квартиры приятеля Wi-Fi-роутер стоимостью около 3 500 рублей.

    Для дальнейшего разбирательства разыскиваемого гражданина росгвардейцы передали правоохранителям.

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
23/04/2020
Происшествия
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Выяснилось, как женщина из Прокопьевска заразилась коронавирусом
Мэр Прокопьевска Андрей Мамаев сообщил в Instagram, как жительница города заразилась коронавирусной...
Стало известно, как заразились коронавирусом 10 кузбассовцев
В Роспотребнадзоре рассказали, откуда за последние сутки возникло 11 новых случаев заражения...
Более 5 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ на прошлой неделе
По сообщению областного управления Роспотребнадзора, в Кузбассе продолжается снижение...
Для новокузнецкой больницы №29 приобрели специальный защитный бокс
Медучреждение приобрело защитный бокс на собственные средства. Стоимость оборудования составила 500...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus