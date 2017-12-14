В Юрге из торгового павильона изъяли 690 петард и салютов

В дежурную часть полиции Юрги позвонили горожане, рассказав, что в торговом павильоне по улице Машиностроителей продают петарды и прочую пиротехнику без документов.
Проверка подтвердила сообщение юргинцев. Из павильона полицейские изъяли 690 единиц пиротехнической продукции третьего класса опасности.
14/12/2017
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