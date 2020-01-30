Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Юрге местный житель выдал инспекторам Росгвардии выдал оружие, которое обнаружил на дороге

    В Юрге к инспекторам Росгвардии лицензионно-разрешительной работы обратился 33-летний владелец гражданского оружия. По словам мужчины, он направлялся на автомобиле в областной центр, когдавблизи села Новороманова заметил подозрительный предмет на обочине проезжей части. Находкой оказалось охотничье ружье. 

    Юргинец в прошлом году стал владельцем гражданского оружия и от инспекторов Росгвардии неоднократно слышал о проводимой в области профилактической операции. Горожанин вернулся в родной город, где добровольно выдал опасный предмет. Предварительно установлено, что находкой является незарегистрированное одноствольное ружье «Бердан» 32 калибра 1951 года выпуска. 

    Стражи правопорядка выразили кузбассовцу благодарность за проявленный гражданский поступок. Ружье отправлено на экспертизу, по окончанию которой может быть принято решение о выплате юргинцу денежной премии в размере 7 000 рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
30/01/2020
Общество
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ГИБДД предупреждают о плохой видимости на дорогах Новокузнецка
Еще вечером 28 января горожане могли ощутить порывы ветра и ухудшение видимости на дорогах.
С 1 февраля в Кузбассе вырастут шахтёрские пенсии
Как сообщили в региональном отделении ПФР, средний размер доплаты в ближайшие три месяца составит...
Двое прилетевших из Китая кузбассовца доставлены в больницу
28 января в Кемеровскую областную инфекционную больницу доставлены взрослый и ребенок, прибывшие из...
В Кузбассе отремонтируют более 120 км дорог в 2020 году
В 2020 году в Кузбассе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus