В Юрге местный житель выдал инспекторам Росгвардии выдал оружие, которое обнаружил на дороге

В Юрге к инспекторам Росгвардии лицензионно-разрешительной работы обратился 33-летний владелец гражданского оружия. По словам мужчины, он направлялся на автомобиле в областной центр, когдавблизи села Новороманова заметил подозрительный предмет на обочине проезжей части. Находкой оказалось охотничье ружье.

Юргинец в прошлом году стал владельцем гражданского оружия и от инспекторов Росгвардии неоднократно слышал о проводимой в области профилактической операции. Горожанин вернулся в родной город, где добровольно выдал опасный предмет. Предварительно установлено, что находкой является незарегистрированное одноствольное ружье «Бердан» 32 калибра 1951 года выпуска.

Стражи правопорядка выразили кузбассовцу благодарность за проявленный гражданский поступок. Ружье отправлено на экспертизу, по окончанию которой может быть принято решение о выплате юргинцу денежной премии в размере 7 000 рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!