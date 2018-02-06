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В Юрге осужден автомобилист, насмерть сбивший мотоциклиста

Юргинский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

9 сентября 2016 года, находясь за рулем ВАЗ-21099, он совершил столкновение с мотоциклом «Рейсер». В результате 26-летний водитель мотоцикла был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии в этот же день скончался.

В рамках следствия были проведены судебные автотехническая и медицинская экспертизы. Установлено, что водитель легкового автомобиля при повороте налево с улицы Ленинградской на улицу Кирова в нарушение требований ПДД не уступил преимущество встречному мотоциклу, который двигался на разрешающий сигнал светофора.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной управлением транспортом, сроком на 1 год. Кроме того, фигурант обязан выплатить матери погибшего мотоциклиста компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
06/02/2018
Происшествия
Юрга
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