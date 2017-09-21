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В Юрге открылась первая в городе группа для детей от двух месяцев до года

В детском саду № 13 «Снежинка» о просьбам родителей – работающих мам, студентов, открылась группа «Птенчики» - первая в городе группа для младенцев.

В группе созданы условия, соответствующие всем требованиям и возрастным особенностям детей от двух месяцев до года. На спонсорские средства приобретена специальная мебель, установлен манеж, обустроена комната для кормящих мам. Для малышей разработано специальное меню и несколько режимом пребывания.

Детский сад может принимать 19 детей младенческого возраста. В настоящее время группу посещают четверо детей.

Образование
Юрга
kuzbassnews.ru
21/09/2017
Образование
Юрга
Новости Кузбасса

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