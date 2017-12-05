В Юрге открылась сенсорная комната для детей с инвалидностью

В Центре соцпомощи семье и детям Юрги заработала сенсорная комната для детей с ограниченными возможностями.
В комнате есть сенсорная установка с воздушно-пузырьковыми колоннами, мультимедийный проектор с программным обеспечением, сухой интерактивный бассейн, мягкие дидактические модули и т. д.
Занятия в сенсорной комнате включены в комплексную систему реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, речи, задержками психомоторного и эмоционального развития.
Комната оборудована на благотворительные средства социальных партнеров Центра.
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