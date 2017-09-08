В Юрге открылся новый физкультурно-спортивный комплекс

На территории Юргинского технологического колледжа появился мини-стадион со специальным бесшовным покрытием, круговая беговая дорожка на 200 м, волейбольная площадка и поле для игры в мини-футбол. Сделаны три сектора для прыжков в длину и высоту, теннисный корт и четыре беговые дорожки по 60 м.

Новый спортобъект смогут посещать не только студенты и педагоги учреждения, но и все желающие жители города.

Строительство спортивного комплекса велось с 2016 года. На его сооружение и оснащение направлено более 8 млн рублей из областного бюджета и внебюджетных средств колледжа.