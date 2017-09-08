В Юрге открылся новый физкультурно-спортивный комплекс

На территории Юргинского технологического колледжа появился мини-стадион со специальным бесшовным покрытием, круговая беговая дорожка на 200 м, волейбольная площадка и поле для игры в мини-футбол. Сделаны три сектора для прыжков в длину и высоту, теннисный корт и четыре беговые дорожки по 60 м.
Новый спортобъект смогут посещать не только студенты и педагоги учреждения, но и все желающие жители города.
Строительство спортивного комплекса велось с 2016 года. На его сооружение и оснащение направлено более 8 млн рублей из областного бюджета и внебюджетных средств колледжа.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Ранее кинотеатр «Юбилейный» пользовался огромным спросом среди горожан.
|
Вечером 7 сентября на улице Цемзаводской в Топках загорелся грузовой автомобиль БелАЗ-5747. Сигнал...
|
Найдена пропавшая 30 августа в селе Тамбар Кемеровской области 51-летняя Любовь Вениаминовна Суш....
|
«Магистральные теплосети в ближайшее время поставят на циркуляцию, чтобы уже сейчас начать подавать...