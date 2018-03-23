В Юрге открылся родительский клуб "Пташки"

Клуб заботливых родителей «Пташки» открылся в центре социальной помощи семье и детям Юрги.

Клуб начал работу в рамках проекта «Забота», разработанного специалистами центра и направленного на адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет. Всего в городе проживают 14 семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до трех лет.

Занятия в клубе проводятся в формате «мама плюс малыш». Специалисты обучают детей при помощи родителей выполнять специальные упражнения, которые способствуют их реабилитации.