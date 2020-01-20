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В Юрге перед судом предстанет драгдилер

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Юрги, обвиняемого в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В январе 2019 года сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» получили информацию о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным. В карманах его одежды оперативники обнаружили и изъяли подготовленный к реализации сверток с наркотическим веществом. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, это героин общей массой более 20 граммов, что является крупным размером. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования установлено, что наркотическое средство злоумышленник приобретал у неизвестных лиц для дальнейшего распространения на территории города по схеме «из рук в руки».

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд. В качестве максимального наказания санкции статьи обвинения предусматривают 20 лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58. Анонимность гарантируется!

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
20/01/2020
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