В Юрге полицейские изъяли у предпринимателя около 5 килограммов насвая

В полицию Юрги поступил сигнал о том, что в одном из продуктовых павильонов города наряду с овощами и фруктами покупателям, в том числе несовершеннолетним, продают запрещенные вещества.

Сотрудники группы исполнения административного законодательства совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» выявили и задокументировали факт розничной продажи насвая 16-летнему подростку. Полицейские обнаружили в торговом ларьке 124 пакета некурительной табачной продукции общей массой около 5 килограммов.

В отношении индивидуального предпринимателя, 44-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, организовавшего доставку и продажу насвая на территории Юрги, были составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями». В соответствии с санкциями статьи, в качестве наказания предусмотрен административный штраф в размере до 12 000 рублей.