В Юрге прошел IX Сибирский молодежный форум «Сретенские встречи»

Форум, состоявшийся в духовно-просветительском центре при кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи города Юрги, был посвящен теме «Православные и молодежные клубы Кузбасса. Проблемы становления и развития». Основной задачей форума стало преодоление замкнутости молодежных организаций, клубов и движений.

В форуме приняли участие 50 лидеров молодежных организаций, клубов, движений, руководители отделов по делам молодежи Кемеровской, Мариинской и Новокузнецкой епархий Кузбасской митрополии Русской православной церкви, а также руководители молодежных отрядов и клубов Красноярска и Томска. Тяжинский муниципальный район на форуме представляли руководитель скаутского клуба Итатского детско-юношеского центра Дмитрий Александрович Николаев и скаут Ирина Черткова.

Участники форума посетили мемориальный комплекс памяти воинов, погибших в Афганистане и в боях за родину в 1941-1945 годах. У мемориала прошла церемония возложения венков.

В программе форума были предусмотрены лекции, дискуссии, творческие мастерские, разработка и реализация творческих проектов, подготовленных в ходе работы, а также возможность обменяться опытом с коллегами. Ирина Черткова выступила с презентацией работы скаутского клуба.

После завершения официальной части, вниманию участников молодежного форума была представлена концертная программа. Второй день форума был посвящен проблемам молодежного движения в Кузбассе. Работа в группах помогла определить стратегии решения существующих проблем и наметить четкий алгоритм будущих действий. В заключительный день всем были выданы сертификаты участников IX Сибирского молодежного форума.