В Юрге прошла «Гонка Сибиряков 2022»

20-21 августа 2022 года в г. Юрге Кемеровской области прошла «Гонка Сибиряков 2022», партнером которой стал Банк Уралсиб.

Участники гонки преодолели более 6 километров с 32 препятствиями. В первый день соревновались взрослые спортсмены, во второй день – молодежные и детские команды. Каждая команда состояла из десяти участников. В экстремальном забеге по пересеченной местности с преодолением препятствий состязались более 90 команд из Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.

В этом году гонка проводилась впервые после периода антиковидных ограничений, и потому мероприятие привлекло большой интерес и внимание большого количества участников. Сотрудники Банка Уралсиб приняли активное участие в мероприятии, раздавали сувенирную продукцию и воздушные шары с логотипом банка. Победители и призеры соревнований получили подарки от Уралсиба, их также получили участники мастер-классов, проходивших в рамках мероприятия.

«Мы стараемся активно участвовать в различных мероприятиях нашего региона: культурных, спортивных и деловых. Это позволяет нам взаимодействовать с потенциальными клиентами, рассказывать о себе большему числу жителей, предлагать различные услуги и продукты, приглашать на консультацию в банк», – отметила территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Оксана Дудина.