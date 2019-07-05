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В Юрге разыскивают пропавшую беременную женщину

28 мая 2019  года в период  с 15-16 часов   Елена Геннадьевна Нестеренко ушла из дома  (г. Юрга, ул. Машиностроителей, д.55)  и до настоящего времени место ее нахождения не установлено. 

Приметы женщины: на вид 35-40 лет, рост 165 см, телосложение среднее, глаза карие, волос темно-русый средней длины, нос прямой, губы тонкие.

Особая примета: женщина находится в состоянии беременности  сроком 32 недели.

Была одета в куртку темно-синего цвета, синие джинсы, белые кроссовки с поперечными цветными полосами.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении Нестеренко Е.Г. или тех, кто ее видел после 28.05.2019, просим обраться по  телефонам:

Полиция: 02

Следственный комитет:  г. Юрга (384-51) 5-42-04, 6-07-21, г. Кемерово (384-2) 49-51-21, 89095170098.

 

Фото предоставлено СУ СК по Кемеровской области

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05/07/2019
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