В Юрге разыскивают пропавшую беременную женщину

28 мая 2019 года в период с 15-16 часов Елена Геннадьевна Нестеренко ушла из дома (г. Юрга, ул. Машиностроителей, д.55) и до настоящего времени место ее нахождения не установлено.

Приметы женщины: на вид 35-40 лет, рост 165 см, телосложение среднее, глаза карие, волос темно-русый средней длины, нос прямой, губы тонкие.

Особая примета: женщина находится в состоянии беременности сроком 32 недели.

Была одета в куртку темно-синего цвета, синие джинсы, белые кроссовки с поперечными цветными полосами.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении Нестеренко Е.Г. или тех, кто ее видел после 28.05.2019, просим обраться по телефонам:

Полиция: 02

Следственный комитет: г. Юрга (384-51) 5-42-04, 6-07-21, г. Кемерово (384-2) 49-51-21, 89095170098.

Фото предоставлено СУ СК по Кемеровской области