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В Юрге росгвардейцы навестили четвероного «коллегу» (ФОТО)

 В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с волонтерами городского пункта временного пребывания бездомных животных. Стражи правопорядка в рамках благотворительной помощи передали для питомцев более 30 килограмм корма.

 Дружба с приютом завязалась почти год назад. Тогда стражи правопорядка впервые познакомились с одним из четвероногих постояльцев – сторожевым псом по кличке Дед. Из-за почтенного собачьего возраста он не нашел себе новый дом и стал выполнять обязанности главного защитника. Росгвардейцы были тронуты судьбой Деда и стали регулярно навещать четвероного «коллегу».

 Во время таких встреч неравнодушные стражи правопорядка приносят для питомцев корм и помогают по хозяйству. 

 

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kuzbassnews.ru
22/09/2020
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