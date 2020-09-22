В Юрге росгвардейцы навестили четвероного «коллегу» (ФОТО)

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с волонтерами городского пункта временного пребывания бездомных животных. Стражи правопорядка в рамках благотворительной помощи передали для питомцев более 30 килограмм корма.

Дружба с приютом завязалась почти год назад. Тогда стражи правопорядка впервые познакомились с одним из четвероногих постояльцев – сторожевым псом по кличке Дед. Из-за почтенного собачьего возраста он не нашел себе новый дом и стал выполнять обязанности главного защитника. Росгвардейцы были тронуты судьбой Деда и стали регулярно навещать четвероного «коллегу».

Во время таких встреч неравнодушные стражи правопорядка приносят для питомцев корм и помогают по хозяйству.