В Юрге росгвардейцы оказали содействие в поиске без вести пропавшего ребенка

В вечернее время в Юрге экипажи Росгвардии вневедомственной охраны, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на без вести пропавшего 9-летнего местного жителя. Стражи правопорядка выяснили, что за помощью обратилась мать ребенка, которая после возвращения с работы не застала сына дома.

В ходе патрулирования городских улиц экипаж Росгвардии получил информацию от местной жительницы, что в подъезде ее дома находится неизвестный мальчик младшего школьного возраста. Спустя несколько минут стражи правопорядка прибыли на указанный адрес, где обнаружили пропавшего ребенка.

Предварительно установлено, что юный горожанин отправился в гости к родственникам, но не застал никого дома. Несколько часов он провел на улице, дожидаясь их возвращения. Когда стемнело, мальчик испугался идти обратно домой и поэтому укрылся в подъезде.

Ребенка росгвардейцы передали прибывшим сотрудникам ПДН, а затем продолжили патрулировать городские улицы.