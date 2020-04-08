Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Юрге росгвардейцы оказали содействие в поиске без вести пропавшего ребенка

    В вечернее время в Юрге экипажи Росгвардии вневедомственной охраны, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на без вести пропавшего 9-летнего местного жителя. Стражи правопорядка выяснили, что за помощью обратилась мать ребенка, которая после возвращения с работы не застала сына дома.

    В ходе патрулирования городских улиц экипаж Росгвардии получил информацию от местной жительницы, что в подъезде ее дома находится неизвестный мальчик младшего школьного возраста. Спустя несколько минут стражи правопорядка прибыли на указанный адрес, где обнаружили пропавшего ребенка.

    Предварительно установлено, что юный горожанин отправился в гости к родственникам, но не застал никого дома. Несколько часов он провел на улице, дожидаясь их возвращения. Когда стемнело, мальчик испугался идти обратно домой и поэтому укрылся в подъезде.

    Ребенка росгвардейцы передали прибывшим сотрудникам ПДН, а затем продолжили патрулировать городские улицы. 

Общество
Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
08/04/2020
Общество
Происшествия
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Единая «горячая линия» по коронавирусу заработала в Кузбассе
В Кемеровской области заработала круглосуточная "горячая линия" с единым номером,...
Кузбассовцу грозит штраф 100 тысяч за фейк о смерти от коронавируса
Житель кузбасского города Междуреченска извинился за фейк в соцсетях о смерти пациента от...
Самоизолированные новокузнечане подожгли на шашлыках Крепостную гору
В хорошую погоду горожане решили не сидеть дома, а выехать на шашлыки дружной компанией. Во время...
Житель Кузбасса предложил губернатору ужесточить режим самоизоляции
Один из жителей Кузбасса поинтересовался у Сергея Цивилева не нужно ли ужесточить режим изоляции в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus