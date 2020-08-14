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В Юрге росгвардейцы поблагодарили гражданина за добровольную выдачу найденного пистолета

    В городе Юрга 44-летний сотрудник частной охранной организации выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы найденный газовый пистолет. Мужчина пояснил, что подошел встретить свою супругу к сетевому магазину, когда заметил на земле предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макаровым. Зная из СМИ о проводимой профилактической операции, гражданин решил сразу же выдать находку стражам правопорядка.

    Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца за активную гражданскую позицию. По предварительной информации, выданное оружие является газовым пистолетом ИЖ-76, снаряденный двумя патронами. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой юргинцу может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

 

    Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
14/08/2020
Общество
Юрга
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