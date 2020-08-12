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В Юрге росгвардейцы поблагодарили охотника со стажем, добровольно выдавшего оружие

    В городе Юрга 69-летний охотник выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы найденное незарегистрированное ружье. Мужчина пояснил, что вместе с внуком находился в лесу, когда юный помощник нашёл ружейную гильзу. Спустя время опытный охотник обнаружил в зарослях неизвестное ружьё. Зная из СМИ о проводимой профилактической операции, он решил выдать находку стражам правопорядка.

    Росгвардейцы наградили кузбассовца за активную гражданскую позицию благодарственным письмом ведомства. По предварительной информации, выданное оружие является двуствольным охотничьим ружьем ИЖ-54 12-го калибра. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой юргинцу может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

    Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
12/08/2020
Общество
Юрга
Новости Кузбасса

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