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В Юрге росгвардейцы продолжают помогать приюту для бездомных животных

В Юрге сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны оказали помощь городскому благотворительному фонду защиты животных.

Помощь четвероногим друзьям стала для росгвардейцев традицией. Стражи правопорядка навещают приют для животных уже больше года. Росгвардейцы помогают работникам предприятия очищать территорию от снега в зимнее время, отвезти раненное животное в ветеринарную клинику в кротчайшие сроки, а также охраняют приют от преступных посягательств. В этот раз правоохранители помогли благотворительному фонду кормом для домашних питомцев в виде 20 килограммов крупы.

Напоследок стражи правопорядка сделали традиционное фото со своим «коллегой», охраняющим приют в их отсутствии – псом по кличе Дед.

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kuzbassnews.ru
13/04/2021
Общество
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