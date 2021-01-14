В Юрге росгвардейцы защитили имущество пенсионера от возгорания

В городе Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Андрея Краутера и сержанта Юрия Койтова современно обнаружил и ликвидировал возгорание в припаркованном автомобиле, принадлежащем 64-летнему горожанину.
В дневное время на маршруте патрулирования, на улице Ленинградской, росгвардейцы заметили на парковке автомобиль «Митсубиши Либеро», из-под капота которого исходил густой дым. Стражи правопорядка вызвали на место происшествия сотрудников МЧС и до их прибытия, используя огнетушитель, ликвидировали возгорание.
Спустя время к автомобилю вернулся водитель, который, как оказалось, приехал на машине в больницу. По предварительной информации¸ пенсионер отправился в медучреждение, оставив на парковке машину с работающим двигателем. За это время случилось возгорание утеплителя в моторном отсеке, дым из которого своевременно заметил проезжающий мимо экипаж вневедомственной охраны.
Мужчина поблагодарил сотрудников за то, что помогли ему уберечь имущество от крупного материального ущерба.
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