Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Юрге росгвардейцы защитили имущество пенсионера от возгорания

В городе Юрге экипаж  вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Андрея Краутера и сержанта Юрия Койтова современно обнаружил и ликвидировал возгорание в припаркованном автомобиле, принадлежащем 64-летнему горожанину.

В дневное время на маршруте патрулирования, на улице Ленинградской, росгвардейцы заметили на парковке автомобиль «Митсубиши Либеро», из-под капота которого исходил густой дым. Стражи правопорядка вызвали на место происшествия сотрудников МЧС и до их прибытия, используя огнетушитель, ликвидировали возгорание.

Спустя время к автомобилю вернулся водитель, который, как оказалось, приехал на машине в больницу. По предварительной информации¸ пенсионер отправился в медучреждение, оставив на парковке машину с работающим двигателем. За это время случилось возгорание утеплителя в моторном отсеке, дым из которого своевременно заметил проезжающий мимо экипаж вневедомственной охраны.

Мужчина поблагодарил сотрудников за то, что  помогли ему уберечь имущество от крупного материального ущерба.

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
14/01/2021
Происшествия
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Глава кузбасского города назвал причину холода в квартирах
Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 13 января 2021, 09:03 — REGNUM Глава кузбасского Анжеро-...
Стало известно, кто получит 350 млн рублей за завершение известного долгостроя в Кемерове
Рассмотрев заявки, комиссия признала победителем ООО «СКС», которое согласилось выполнить все...
Мэр Новокузнецка объяснил расписание автобусов в остановках на потолке
В Новокузнецке 14 января прошла телепередача «Утро с мэром», в рамках которой горожане...
Водители автобусов в Кемерове нелегально собирали деньги с пассажиров
По словам чиновника, водители автобусов нелегально собирают деньги с пассажиров, а в случае...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus