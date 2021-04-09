В Юрге стартовала всероссийская научная конференция

XII всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» продлится до 10 апреля. Мероприятия проходят на базе Юргинского технологического института.
Студенты вузов, техникумов и колледжей, а также школьники Кемеровской, Томской и Воронежской областей представят 143 доклада, посвященных прогрессивным технологиям и машиностроению. Участники будут работать в четырех секциях: «Современные промышленные технологии», «Экология, безопасность и охрана труда на предприятии», «Информационные технологии, экономика, управление» и «Естественные и гуманитарные науки».
Кузбассовцы расскажут о достижениях в исследовании аддитивных технологий, перспективах развития транспортных и технологических машин, автоматизации производственных процессов и др. Среди тем заявленных работ — «3D-печать в металлургии», «Современное состояние и тенденции развития лазерной сварки», «Дополненная реальность в интернет-магазине», «Воздействие теплоэлектростанций на окружающую среду».
Все материалы участников конференции войдут в итоговый сборник и будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Фото из открытых источников
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