В Юрге участники социальных программ получили ключи от 43 квартир в новом доме

Мэр Новокузнецка: «У нас уже под сотню учителей болеют ковидом» На всё есть определённые причины, — подчеркнул мэр. Одной из главных причин стал рост...

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 182 случая заражения коронавирусной инфекцией У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала...

Холода до -13 градусов обещают в Кузбассе к выходным Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём преимущественно без осадков.