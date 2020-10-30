Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Юрге участники социальных программ получили ключи от 43 квартир в новом доме

В городе сдали в эксплуатацию 60-квартирный кирпичный пятиэтажный дом. По программе «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» (нацпроект «Жилье и городская среда») квартиры в нем получили 9 семей.

Также новоселами стали 16 детей-сирот и 18 семей, оформивших льготные жилищные займы.

Общество
Топ
Юрга
kuzbassnews.ru
30/10/2020
Общество
Топ
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мэр Новокузнецка: «У нас уже под сотню учителей болеют ковидом»
На всё есть определённые причины, — подчеркнул мэр. Одной из главных причин стал рост...
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 182 случая заражения коронавирусной инфекцией
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала...
Холода до -13 градусов обещают в Кузбассе к выходным
Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём преимущественно без осадков.
«Эр Ликид Кузбасс» включен в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области
«Включение в перечень инвестиционных проектов дает компании преференции в виде налоговых льгот -...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus