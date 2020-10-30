В Юрге участники социальных программ получили ключи от 43 квартир в новом доме

В городе сдали в эксплуатацию 60-квартирный кирпичный пятиэтажный дом. По программе «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» (нацпроект «Жилье и городская среда») квартиры в нем получили 9 семей.
Также новоселами стали 16 детей-сирот и 18 семей, оформивших льготные жилищные займы.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
На всё есть определённые причины, — подчеркнул мэр. Одной из главных причин стал рост...
|
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала...
|
Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём преимущественно без осадков.
|
«Включение в перечень инвестиционных проектов дает компании преференции в виде налоговых льгот -...