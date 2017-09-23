В Юрге запущен новый корпус завода по производству фармацевтического оборудования

На строительство нового корпуса завода «Арт-Лайф-Техно» и приобретение оборудования инвестировано 86 млн рублей. Обновление производства позволило создать 20 новых рабочих мест. Как сообщили в администрации города Юрги, собственники завода планируют дальнейшее расширение производства, введение второй и третей очереди.

Завод имеет авторские инновационные разработки по изготовлению машин и аппаратов, подтвержденные патентами на изобретения. Ежегодно, в течение 16 лет, компания принимает участие в международной выставке «Pharmtech & Ingredients», где демонстрирует свои новые разработки.