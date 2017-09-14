В Юрге женщина-наркокурьер перевозила партию наркотиков в футляре для очков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Юрге получили информацию, что 48-летняя женщина причастна к незаконному обороту героина. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую.

При личном досмотре у подозреваемой в футляре для очков полицейские обнаружили и изъяли 40 фольгированных свертков с веществом белого цвета. По заключению экспертов, внутри находился героин общей массой около 5 граммов.

Теперь наркокурьерше грозит до 10 лет лишения свободы.