Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Юрге женщина-наркокурьер перевозила партию наркотиков в футляре для очков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Юрге получили информацию, что 48-летняя женщина причастна к незаконному обороту героина. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую.

При личном досмотре у подозреваемой в футляре для очков полицейские обнаружили и изъяли 40 фольгированных свертков с веществом белого цвета. По заключению экспертов, внутри находился героин общей массой около 5 граммов.

Теперь наркокурьерше грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
14/09/2017
Происшествия
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Более 90 тысяч кемеровчан получат единый социальный проездной билет
В Кемерове единый социальный проездной билет смогут получить более 90 тысяч жителей города.
Ребёнок за рулём: кемеровчанина оштрафовали за обучение вождению сына
В Кемерове оштрафовали местного жителя, который обучал своего четырёхлетнего сына вождению.
В Кузбассе сотрудница банка за восемь дней похитила более 1,1 миллиона
Полицейские установили, что женщина, используя служебное положение, с помощью мобильного сервиса...
Зима на пороге: в Прокопьевске выпал первый снег
Напомним, в Кузбассе ещё на прошлой неделе снег выпал в Шерегеше.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus